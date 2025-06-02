Американский телеведущий покончил с собой

Известный американский телеведущий Джон Бренкус покончил с собой в 54 года

Американский режиссер, продюсер и телеведущий Джон Бренкус покончил жизнь самоубийством в 54 года. Об этом сообщает Awful Announcing.

Обстоятельства смерти шестикратного обладателя премии «Эмми» не раскрываются. Отмечается, что телеведущий боролся с депрессией.

Джон Бренкус получил большую известность благодаря популярному сериалу «Наука о спорте».

В сентябре 2024 года стало известно, что певица Оксана Кабунина-Гинзбург, известная под псевдонимом Саша Project, попыталась покончить с собой. 38-летнюю звезду нулевых госпитализировали из ее квартиры в Москве. Когда медики прибыли на место, Оксана была без сознания.