Автомобиль влетел в фонтан в Подмосковье

Автомобиль Toyota Camry на высокой скорости влетел в фонтан в сквере в подмосковном Ступино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Водитель врезался в бетонное сооружение. По предварительным данным, он получил ушибы и травмы. Отмечается, что достопримечательностью, которая была разрушена в результате ДТП, является «Римский фонтан», расположенный на проспекте Победы.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье автобус с пассажирами влетел в фуру, пострадали более десяти человек. Как отмечалось, авария произошла в районе деревни Кулаково. Автобус следовал по маршруту Озеры — Котельники и на высокой скорости врезался в фуру.
Перед этим стало известно о ДТП в Нижегородской области: полицейский автомобиль столкнулся с Lada Priora.