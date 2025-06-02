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21:15, 2 июня 2025Россия

Автомобиль влетел в фонтан в Подмосковье

Mash: Автомобиль на высокой скорости влетел в фонтан в подмосковном Ступино
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Автомобиль Toyota Camry на высокой скорости влетел в фонтан в сквере в подмосковном Ступино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Водитель врезался в бетонное сооружение. По предварительным данным, он получил ушибы и травмы. Отмечается, что достопримечательностью, которая была разрушена в результате ДТП, является «Римский фонтан», расположенный на проспекте Победы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье автобус с пассажирами влетел в фуру, пострадали более десяти человек. Как отмечалось, авария произошла в районе деревни Кулаково. Автобус следовал по маршруту Озеры — Котельники и на высокой скорости врезался в фуру.

Перед этим стало известно о ДТП в Нижегородской области: полицейский автомобиль столкнулся с Lada Priora.

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