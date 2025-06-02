Складные смартфоны наконец получат большие аккумуляторы

GizmoChina: Складные смартфоны получат батарею емкостью больше 6000 мАч

Запланированные на 2025-й год новые складные смартфоны будут иметь батареи увеличенной емкости. Об этом сообщает издание GizmoChina.

По мнению журналистов медиа, одной из слабых сторон складных аппаратов являются аккумуляторы сниженной емкости — конструкция девайсов не позволяет использовать обычные батареи. Однако производители гаджетов достигли прорыва в оптимизации аккумуляторов и скоро представят модели с хорошей автономностью.

Так, летом китайская Vivo выпустит складной флагман X Fold 5, который должен получить аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов (мАч). В свою очередь, компания Honor готовится представить телефона Magic V5, который получит батарею на 6100 мАч. Для сравнения, Magic V3 имеет аккумулятор емкостью 5150 мАч. По словам журналистов, такой апгрейд позволит наконец-то пользоваться устройствами с гибким экраном весь день без необходимости подзарядки.

Авторы портала обратили внимание, что Honor представит модель Magic V5 через год после релиза Magic V3 — таким образом, девайс Magic V4 пропустят. Это может быть связано с тетрафобией — иррациональным страхом перед числом 4. Суеверие распространено в странах Азии.

В конце мая руководитель Honor Ли Кунь заявил, что его компания выпустит рекордно тонкий складной смартфон Magic V5. Актуальный складной телефон Magic V3 получил толщину корпуса 9,2 миллиметра.