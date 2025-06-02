Большинство вузов России упали в мировом рейтинге

70% вузов России упали в мировом рейтинге

43 российских университета вошли в список 2000 лучших вузов мира по версии Центра мировых рейтингов университетов (CWUR). Об этом сообщает «Газета.Ru».

По сравнению с 2024 годом, 12 российских вузов улучшили свой рейтинг, один остался на прежнем уровне, а 34 опустились на более низкие позиции. Лидерами являются Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (245 место, минус 12 позиций), Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН (320, минус 28) и Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН (356, плюс 296).

По мнению президента CWUR Надима Махассена, падение большинства вузов РФ в рейтинге является следствием недостаточно эффективной исследовательской деятельности и ограниченной поддержки со стороны правительства. «Без более сильного финансирования и стратегического планирования Россия рискует еще больше отстать в быстро меняющемся академическом ландшафте», — заключил он.

Ранее ассоциация составителей рейтингов подготовила первую пилотную версию рейтинга вузов стран БРИКС. В итоговый список включены 600 лучших учебных заведений из 10 стран-участниц БРИКС, Россию представляет 161 вуз.