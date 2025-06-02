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02:59, 2 июня 2025Наука и техника

Британия решила построить до 12 атомных подлодок на замену существующим

Глава МО Хили: Британия построит до 12 атомных подлодок для сдерживания России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Moir / Reuters

Великобритания построит 12 атакующих атомных подводных лодок для противостояния России. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Их разработают в рамках военного альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США). Отмечается, что флот увеличат за счет подлодок типа SSN-AUKUS с ядерной силовой установкой и обычным вооружением. С конца 2030-х годов они заменят семь ударных подводных лодок класса Astute.

На программу создания ядерных боеголовок будет выделено 15 миллиардов долларов. «[Это] позволит обеспечить безопасность Великобритании для будущих поколений и воплотить в жизнь План перемен», — говорится в сообщении.

Ранее британский контр-адмирал Крис Пэрри пригрозил уничтожением 40 городов России. Речь идет об атомных подлодках (АПЛ) типа Vanguard, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) Trident.

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