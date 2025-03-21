В Британии угрожают России атомными подлодками со скандальной репутацией. Одну из них прозвали «Секс и кокаин Ее Величества»

Британский контр-адмирал Пэрри пригрозил уничтожением 40 городов РФ

В Британии угрожают России атомными подлодками со скандальной репутацией. Речь идет об атомных подлодках типа Vanguard, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) Trident.

Контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри заявил, Россия не сможет защититься от массированного удара МБР.

Одна подводная лодка с ракетами Trident способна очень быстро испепелить 40 российских городов. Это должно заставить любого мирового лидера бояться Крис Пэрри контр-адмирал Королевского ВМФ в отставке

При этом отмечается, что британский ядерный флот вызывает опасения. Так, подлодкам типа Vanguard уже больше четверти века, а два недавних испытания закончились неудачей.

Всего у Великобритании есть четыре атомные подводные лодки типа Vanguard — HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance. Все они вооружены МБР Trident, способными нести ядерные боезаряды.

В Британии захотели использовать ядерное оружие против России без разрешения США

Высокопоставленный представитель британского военно-морского флота, имя которого издание Daily Express не называет, заявил, что силы ядерного сдерживания Британии «полностью независимы» и не зависят от позиции Вашингтона.

Отмечается, что в Лондоне растет обеспокоенность возможной уязвимостью страны из-за изменений в политике Белого дома. В Британии военные считают, что это может осложнить эффективное применение ядерного потенциала для сдерживания «российской агрессии в Европе».

Согласно плану непрерывного морского сдерживания (CASD), Великобритания постоянно поддерживает в боевой готовности как минимум одну атомную подводную лодку. Она находится в море в ожидании возможного приказа о применении ядерного оружия.

При этом обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт заявил, что ядерное сдерживание Великобритании не работает без участия США. Он уточнил, что ританское ядерное сдерживание опирается исключительно на американскую технологию баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) Trident II, созданную оборонным подрядчиком Lockheed Martin.

Британскую атомную подлодку прозвали «Секс и кокаин Ее Величества»

Британской ядерную подлодку HMS Vigilant прозвали в СМИ «Секс и кокаин Ее Величества» (HMS Sex and Cocaine) из-за череды скандалов, связанных со служебным романом, вечеринками с наркотиками и проститутками и даже со съемкой порно.

В начале октября 2017 года капитана подлодки отстранили от должности из-за романа с подчиненной, поскольку в британских ВМС действует так называемый запрет на прикосновения, который подразумевает недопустимость романтических отношений между членами команды. При этом командование занимает особо жесткую позицию в случаях, когда в скандале оказываются замешаны представители офицерского состава.

В конце того же месяца экипаж судна проверили на наркотики, нескольких моряков уволили из-за провала теста. Одного из них уличили в занятии сексом с проституткой в бассейне, когда подлодка находилась с миссией у берегов США.

В 2020 году часть экипажа этой же лодки отправилась в американские бары и стриптиз-клубы во время ремонта ракеты Trident II. В результате 35 моряков заразились коронавирусом. В 2024 году капитана подлодки уволили за съемку порно на службе.

Фото: usnavy / Globallookpress.com

Раскрыты проблемы британских атомных подводных лодок

Британские атомные лодки нуждаются в ремонте, но испытывают проблемы в обслуживании. Так, по информации сайта NIS, на проведение технических работ на одном из суден потребовалось 7,5 года вместо запланированных трех лет. Кроме того, растет и стоимость работ: изначально бюджет составлял 200 миллионов фунтов стрелингов (почти два миллиарда рублей), а в итоге достиг более 500 миллионов фунтов стрелингов (54,8 миллиарда рублей).

В последние годы было несколько инцидентов, например, одна лодка едва не утонула из-за нарушения работы одного из глубиномеров, а на другой произошел пожар.

Согласно требованиям политики ядерного сдерживания, одна из четырех лодок должна быть в море. В связи с этим долгий ремонт приводит к тому, что действующие суда находятся в море больше обычного. По данным The Sun, одной субмарине пришлось патрулировать более 6 месяцев. Боевой дух экипажа пытались поднять мармеладом Haribo. В то же время издание отмечает, что были проблемы с обеспечением, а для того, чтобы моряки экономили энергию, в свободное время их отправляли спать.

По возвращении на ее борт даже поднялся премьер-министр Великобритании Кир Стармер, до него премьер-министры не делали этого 12 лет, пишет Sky News. Издание предположило, что появление в СМИ подробностей и фотографий не случайно — это сигнал Москве о том, что Великобритания остается ядерной державой.