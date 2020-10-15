Моряки британской ядерной подлодки заразились коронавирусом в стриптиз-клубах

Часть экипажа британской ядерной подлодки HMS Vigilant заразилась коронавирусом в стриптиз-клубах и барах США. Ранее название подлодки неоднократно упоминалось в скандалах из-за вечеринок и наркотиков на борту, после чего ее прозвали «Секс и кокаин на службе Ее Величества» (HMS Sex and Cocaine), передает The Daily Mail.

HMS Vigilant прибыла в США для ремонта баллистической ракеты подводного базирования UGM-133A Trident II (D5) — «трезубец». По информации издания, часть экипажа ослушалась приказа оставаться на военно-морской базе Кингс-Бей (Kings Bay) в штате Джорджия и отправилась в американские бары и стриптиз-клубы.

В результате коронавирусная инфекция обнаружена у четверти экипажа. 35 моряков получили положительный результат теста на коронавирус.

8 апреля на единственном авианосце Франции «Шарль де Голль» заподозрили массовое заражение коронавирусом: 40 моряков были изолированы.

Ранее в апреле этого года эпидемия коронавирусной инфекции на американском авианосце Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») вследствие своей аномальной статистики озадачила эпидемиологов. Зараженными оказались мужчины и женщины до 30 лет, которые не обнаруживали явных симптомов заболевания.