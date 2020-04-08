На единственном авианосце Франции заподозрили массовое заражение коронавирусом

На единственном авианосце Франции «Шарль де Голль» заподозрили массовое заражение коронавирусом: 40 моряков могут быть инфицированными. Об этом сообщает France Info со ссылкой на министерство обороны страны.

Моряки изолированы, к ним отправили команду медиков, которые проведут тесты на наличие вируса. На борту авианосца есть медицинское отделение, оснащенное реанимацией, отмечает France Info. Сейчас корабль находится в Атлантическом океане.

О том, что у моряков подозревают наличие инфекции COVID-19, стало известно еще 6 апреля: об этом сообщалось на сайте Минобороны Франции. К ним обещали выслать помощь.

По последним данным, во Франции более 109 тысяч зараженных коронавирусом. 10,3 тысячи человек погибли, 17,2 тысячи вылечились.

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