Во Франции назвали «жемчужину российской авиации»

Перспективный истребитель Су-57 является жемчужиной российской авиации, пишет Capital.

«С двумя российскими турбореактивными двигателями Су-57 развивает максимальную скорость около 2600 километров в час, скорость подъема составляет 21000 метров в минуту, а дальность полета — 1750 километров», — напоминает французский журнал.

Издание отмечает выдающуюся маневренность Су-57, добавляя, что «эта машина все еще испытывает некоторые серьезные проблемы с развитием».

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В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++. Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

В мае 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что для ВКС страны к 2028 году будет закуплено 76 истребителей Су-57. В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

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