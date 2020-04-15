Сотни человек заразились коронавирусом на единственном авианосце Франции

Сотни человек заразились коронавирусом на борту единственного авианосца Франции «Шарль де Голль». Об этом заявило министерство вооруженных сил страны, передает «Интерфакс».

По данным на вечер 14 апреля, тестирование прошли 1 767 членов экипажа, у 668 из них результаты на вирус оказались положительными. Около тридцати граждан поместили в госпиталь Святой Анны в Тулоне, один из них находится в отделении реанимации.

Авианосец прибыл в порт города Тулон в Средиземном море 12 апреля. Весь экипаж (более двух тысяч человек) отправили на 14-дневный карантин.

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8 апреля у 40 моряков авианосца заподозрили заражение. К изолированным членам экипажа отправили команду медиков, которые провели тесты на наличие вируса. На борту авианосца есть медицинское отделение, оснащенное реанимацией.

Франция входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране выявлено более 131 тысячи случаев инфицирования, более 17 тысяч граждан умерли, более 31 тысячи вылечились. Таким образом, уровень смертности превышает 10 процентов и наряду с Испанией, Италией и Великобританией считается самым высоким в мире.

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