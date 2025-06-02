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13:02, 2 июня 2025Бывший СССР

Делегация Украины прибыла на переговоры

ТАСС: Делегация Украины прибыла на место переговоров в Стамбуле
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Украинская делегация прибыла на место переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

«Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым прибыла на площадку переговоров в Стамбуле около 12:47 (время совпадает с московским)», — рассказал корреспондент ТАСС.

Встреча представителей России и Украины состоится 2 июня в 13:00 (время совпадает с московским). Переговоры пройдут в Стамбуле во дворце Чираган.

Политолог-американист Малек Дудаков в комментарии «Ленте.ру» назвал возможные итоги второго раунда переговоров по урегулированию украинского кризиса. По его словам, благодаря подготовке двух меморандумов появляется пространство для диалога.

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