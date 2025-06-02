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13:05, 2 июня 2025РоссияЭксклюзив

Политолог назвал возможные итоги второго раунда переговоров России и Украины

Политолог Дудаков: Новый обмен пленными может быть согласован в Стамбуле
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Murad Sezer / Reuters

По итогам второго раунда мирных переговоров России и Украины в Стамбуле может быть заключено новое соглашение об обмене военнопленными и сделаны заявления о готовности продолжить переговоры, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Если мы говорим про практические итоги, то я вполне допускаю, что мы ожидаем новое соглашение об обмене военнопленными, как это было на первом раунде, и, возможно, обещание продолжать диалог в будущем. Очевидно, что два меморандума, наш и украинский, не будут соотноситься друг с другом очень сильно», — сказал Дудаков.

Он считает, что вряд ли удастся в рамках одного раунда переговоров прийти к компромиссу. Однако благодаря подготовке двух меморандумов появляется пространство для диалога, считает Дудаков. Он подчеркнул, что тексты будут сильно расходиться друг с другом и содержать неприемлемые условия. Политолог допустил, что администрация президента США Дональда Трампа не будет готова поддержать все пункты российского документа.

Как минимум когда у вас есть две переговорные позиции — уже официально объявленные и закрепленные в каком-то документе, — то появляется шанс на то, что удастся выработать единый документ и к нему стремиться

Малек Дудаковполитолог

Дудаков подчеркнул, что если США начнут непублично оказывать жесткое давление на Украину с требованием прекращать эскалацию, то есть шанс на то, что в долгосрочной перспективе переговоры к чему-то придут.

«Если американская сторона все-таки будет отстраняться от переговорного процесса, о чем они иногда говорят, тогда, на мой взгляд, все-таки шансов на достижение компромисса уже не так много», — добавил эксперт.

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17 мая 2025

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщал, что Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании.

Второй раунд переговоров России и Украины запланирован на 2 июня. Стороны встретятся во дворце Чираган в Стамбуле. Обе делегации уже прибыли в Турцию. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская делегация приедет с проектом своего меморандума, а также другими предложениями по прекращению огня на Украине.

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