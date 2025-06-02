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20:31, 2 июня 2025Из жизни

Девушка влюбилась в гробовщика и полтора года ходила на похороны ради него

Бразильянка влюбилась в гробовщика и полтора года ходила на похороны
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Freepik

В Бразилии девушка полтора года ходила на похороны, чтобы обратить на себя внимание понравившегося ей гробовщика. Об этом пишет What’s The Jam.

Даниэла Синьор из муниципалитета Пиньялзинью с первого взгляда влюбилась в сотрудника похоронного бюро Аполло Скариота в 2023 году. Она увидела его во время церемонии прощания со знакомым. С тех пор девушка стала регулярно ходить на похороны, организованные бюро Скариота. Синьор надеялась, что гробовщик обратит на нее внимание, однако ждать возможности познакомиться пришлось довольно долго.

Бразильянка пояснила, то в Пиньялзинью живет около трех тысяч человек, и все семьи так или иначе знакомы, поэтому никого не удивляло, что она так часто появляется на кладбище. Только через полтора года, летом 2024-го, ей удалось познакомиться и пообщаться со Скариотой. «Он не знал обо всем этом. Я сказала ему, только, когда мы стали встречаться. Он сказал: "Подожди, как я раньше тебя не замечал?" Он был слишком сосредоточен на работе», — рассказала Синьор.

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В мае молодые люди поженились. Они несколько шокировали гостей, приехав на свадьбу на катафалке бюро Скариота с надписью «Пока смерть не разлучит нас» на заднем стекле. Только когда жених и невеста рассказали историю своей любви, все встало на свои места. Они пояснили, что катафалк тоже стал частью их романа и именно поэтому использовался в качестве свадебной машины.

Ранее сообщалось, что мужа и жены из Бразилии, которые прожили вместе 74 года, не стало в один день. 92-летняя Одилета Пансани де Аро и 94-летний Паскуаль де Аро поженились в 1951 году и с тех пор не расставались.

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