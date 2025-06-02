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05:01, 2 июня 2025Забота о себе

Девушка заявила о заражении гонореей после поцелуя в клубе

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

В издание Metro написала письмо девушка, которая утверждает, что заразилась гонореей после поцелуя с незнакомцем в клубе. В нем она рассказала о серьезных последствиях опрометчивого поступка и недоверии врачей.

Автор письма уверяет, что передающаяся половым путем инфекция появилась у нее после поцелуя с незнакомцем, при этом секса с ним у нее не было. «Через неделю горло покрылось белыми бактериальными пятнами. Врач сказал, что это тонзиллит. Мне прописали курс антибиотиков, и через несколько дней мне стало лучше», — рассказала девушка.

Однако, по ее словам, вскоре ее парень стал испытывать жжение при мочеиспускании. После визита к врачу выяснилась, что оба заражены гонореей. «Врач назначил нам обоим лечение, но при этом категорично отрицал возможность передачи инфекции через поцелуй», — возмутилась автор письма.

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Она добавила, что она быстро выздоровела, но у ее молодого человека симптомы не проходили и вскоре у него образовался свищ в районе ануса. Теперь ему предстоит хирургическая операция, которая может привести к недержанию мочи.

Долгое время медицина считала, что заразиться гонореей через поцелуй невозможно. Однако весной 2023 года австралийские ученые из Мельбурнского центра сексуального здоровья опубликовали отчет, в котором заявили, что возбудитель гонореи может попасть в организм из слюны другого человека.

Ранее пара с разницей в возрасте более чем в два раза рассказала о своей необычной сексуальной жизни. По их словам, им нравится практиковать БДСМ и разыгрывать разные сценарии.

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