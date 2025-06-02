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10:21, 2 июня 2025Интернет и СМИ

Дудя признали виновным в нарушении закона об иноагентах

Суд признал законным штраф Юрию Дудю за нарушение закона об иноагентах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Апелляционная судебная инстанция сочла законным штраф блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), признав его вину. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление судьи Таганского районного суда Москвы от 27 декабря 2024 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Дудя Ю. А. оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в материалах дела.

Агентство подчеркнуло, что из-за того, что журналист неоднократно нарушал законодательство, регулирующее работу иностранных агентов, в его отношении могут возбудить уголовное дело. Так, говорится в сообщении, Дудю может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

В апреле стало известно, что Дудя оштрафовали на 45 тысяч рублей. Отмечалось, что журналист не отметил маркировкой, предупреждающей о его статусе иностранного агента, публикации в интернете.

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