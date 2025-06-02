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13:17, 2 июня 2025Бывший СССР

Генерал ФСБ в отставке раскрыл ложь Зеленского об операции «Паутина»

Генерал ФСБ в отставке Михайлов: Операция вряд ли готовилась полтора года
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили теракт с массовым применением FPV-дронов, выбрав целями аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Украинский президент Владимир Зеленский дал операции название «Паутина» и заявил, что ее подготовка заняла около полутора лет. В беседе с «Царьградом» генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов раскрыл детали операции и связанную с ней ложь киевского руководства.

Эксперт выразил сомнения относительно того, что массированная атака готовилась полтора года. По его словам, для успешной реализации операции о ней должны были знать минимум людей, однако налет был подготовлен для Киева Западом. «Ты не можешь предугадать, что будет через год и будет ли возможность осуществить ее. Поэтому чем меньше людей знают об операции, чем меньше советуются с западными партнерами, тем больше эффективность операции», — отметил специалист.

Михайлов добавил, что Зеленский уже давно не принимает решения по дальнейшим военным планам на Украине. Он призвал не недооценивать западных партнеров Киева, поскольку «Паутина» показала, что они способны действовать на разрыв шаблона и осуществлять диверсии в нестандартных формах.

Ранее в Польше предсказали Зеленскому мрачное будущее после атаки на российские аэродромы. Подчеркивалось, что массированный налет может стать последней провокацией для главы Украины.

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