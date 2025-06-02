Катя Лель раскрыла правду о романе Лепса и Авроры Кибы

Катя Лель заявила об искренности в отношениях Григория Лепса и Авроры Кибы

Певица Катя Лель высказалась об отношениях народного артиста России Григория Лепса и его 19-летней возлюбленной Авроры Кибы. Ее слова приводит «Пятый канал».

Лель заявила, что видела, как пара общается в гримерке. «Она старалась за ним присматривать и быть очень искренней — быть настоящей второй половиной, которая рядом с мужчиной», — отметила певица.

Об отношениях Лепса и Кибы стало известно в июне 2024 года. Друзья музыканта сообщили, что он сделал предложение Авроре, подарив ей кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Исполнитель познакомился с избранницей через ее родителей, пара стала встречаться с согласия матери девушки.

Ранее сообщалось, что Аврору Кибу госпитализировали после участия в реалити-шоу. Девушка заявила, что попала в больницу из-за переохлаждения на съемках в Марокко.