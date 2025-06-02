Мединский сравнил американскую и украинскую пропаганду

Мединский вспомнил рассказы о якобы зверствах солдат в Ираке, говоря о ВСУ

Помощник президента России, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24» вспомнил рассказы о «зверствах» солдат в Ираке, говоря о технологиях, которые использует Украина в теме о «похищениях» Россией детей.

Политик подчеркнул, что Киев на протяжении нескольких лет заявляют о похищении Россией украинских детей. Мединский уточнил, что из-за боевых действий они попадают в эту зону, семьи разделяются, кого-то вывозят из-под обстрела как на территорию РФ, так и на украинскую.

«В свое время, когда американцы вторгались в Ирак, им нужно было показать зверство иракских солдат. И видите, была запущена целая кампания», — напомнил он.

По его словам, она получила название «Иракские солдаты вынимают из инкубатора недоношенных детей и складывают их на кафельный пол умирать». Однако, как отметил Мединский, выяснилось, что не было ни детей, ни инкубатора, ни кафельного пола. «Вот это все постановка Голливуда», — рассказал чиновник.

Ранее сообщалось, что РФ на переговорах в Стамбуле 2 июня передала украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, документ состоит из двух частей. Первая касается шагов к достижению долгосрочного мира, а вторая — путей к полноценному прекращению огня.