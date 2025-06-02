Мединский высказался о «шоу» Украины для Европы

Мединский: Украина устроила из темы похищения детей шоу для Европы

Киев устроил шоу из темы похищения детей, чтобы впечатлить «сердобольных» жителей Европы. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал предоставленный российской стороне список детей, которых Украина потребовала вернуть.

«Вот этот список — 339 фамилий — это еще раз говорит о том, что из темы похищения детей, к сожалению, украинскими властями устроено шоу, ориентированное на сердобольных европейцев», — подчеркнул политик.

Глава делегации РФ на переговорах сделал акцент на том, что российские военные не похищали, а спасали украинских детей, находящихся в зоне боевых действий. Он уточнил, что Москва возвращает детей на Украину, когда находятся их семьи.

Ранее Мединский раскрыл детали самого масштабного обмена пленными. По его словам, в этот раз Москва и Киев произведут обмен 1000–1200 людьми.