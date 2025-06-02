Мединский раскрыл детали самого масштабного с начала СВО обмена пленными

Мединский: В самый масштабный обмен пленными войдут от 1000 до 1200 человек

Ожидается, что в самый масштабный с начала специальной военной операции (СВО) обмен пленными между Москвой и Киевом войдут от 1 000 до 1 200 человек. Детали обмена раскрыл помощник президента России и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, сообщает ТАСС.

«Обмен военнопленными будет паритетным. В общей сложности не менее 1 000 человек. Возможно, больше. До 1 200. Сейчас считают», — заявил он.

По его словам, в первую очередь обмен будет включать в себя тяжелораненых, тяжело больных и молодых солдат до 25 лет.

Ранее Мединский рассказал, что Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Он отметил, что детей, которые в результате сложной ситуации оказались меж двух огней, эвакуировали, но если находятся их родители или родственники, их возвращают обратно и воссоединяют с семьями.