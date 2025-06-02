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12:26, 2 июня 2025Россия

Минобороны раскрыло число сбитых вне зоны СВО украинских беспилотников

Минобороны России: 205 украинских беспилотников сбили за сутки вне зоны СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За сутки вне зоны проведения специальной военной операции (СВО) сбили 205 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число журналистам раскрыли в Минобороны России.

Всего системы противовоздушной обороны, отметили в министерстве, за сутки сбили 316 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Помимо того, удалось уничтожить две британские ракеты воздушного базирования Storm Shadow, а также четыре американские управляемы авиационные бомбы JDAM. Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлены беспилотники ВСУ в Сибири. На представленных кадрах видно, как летательное устройство поднимается в небо. Этим возмущается один из местных жителей.

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