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09:57, 2 июня 2025Россия

Минздрав раскрыл подробности о пострадавших при обрушении моста на поезд под Брянском

Семеро находятся в тяжелом состоянии после обрушения моста на поезд под Брянском
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Пресс-служба Минздрава РФ / РИА Новости

Семь человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения моста на поезд в Брянской области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС

По его информации, всего на стационарном лечении после происшествия находятся 64 человека, в том числе четверо детей. Среди семи человек, которые находятся в тяжелом состоянии, один несовершеннолетний.

Кузнецов добавил, что за амбулаторной медицинской помощью также обратились 33 человека, 84 пассажирам поезда понадобилась помощь психологов. Всем пострадавшим, как заверил помощник главы Минздрава, оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате обрушения моста на поезд под Брянском возросло до 97 человек. Официально информацию об этом власти не комментировали.

В Брянской области мост рухнул на поезд, следовавший из Климова в Москву, вечером 31 мая. Предварительно, на мосту перед проездом поезда установили четыре взрывчатки, которые сдетонировали в момент проезда под ним пассажирского состава. Семь человек получили несовместимые с жизнью травмы. В Брянской области из-за ЧП объявили трехдневный траур.

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