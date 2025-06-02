Возросло число пострадавших в результате обрушения моста на поезд под Брянском

Число пострадавших в результате ЧП с мостом под Брянском возросло до 97 человек

Число пострадавших в результате обрушения моста на поезд под Брянском возросло до 97 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По сведениям агентства, в больницах после чрезвычайного происшествия (ЧП) остаются 64 человека.

Источник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что всего пострадавшими считаются 104 человека. Инцидент унес жизни семи граждан.

Собеседник добавил, что в больницах после происшествия остаются свыше 60 человек, среди которых четверо детей.

До этого стало известно, что в Брянской области специалисты последний раз обследовали мост 30 мая — за день до трагедии.

По предварительным данным, неизвестные заложили под мост четыре взрывных устройства весом по одному килограмму. Вид устройств пока не назывался.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. В регионе объявили трехдневный траур.