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09:35, 2 июня 2025Россия

Возросло число пострадавших в результате обрушения моста на поезд под Брянском

Число пострадавших в результате ЧП с мостом под Брянском возросло до 97 человек
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Число пострадавших в результате обрушения моста на поезд под Брянском возросло до 97 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По сведениям агентства, в больницах после чрезвычайного происшествия (ЧП) остаются 64 человека.

Источник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что всего пострадавшими считаются 104 человека. Инцидент унес жизни семи граждан.

Собеседник добавил, что в больницах после происшествия остаются свыше 60 человек, среди которых четверо детей.

До этого стало известно, что в Брянской области специалисты последний раз обследовали мост 30 мая — за день до трагедии.

По предварительным данным, неизвестные заложили под мост четыре взрывных устройства весом по одному килограмму. Вид устройств пока не назывался.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. В регионе объявили трехдневный траур.

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