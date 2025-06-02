Москалькова рассказала о заключенных в тюрьмы на Украине мирных россиянах

Москалькова: В числе военнопленных ВСУ оказались мирные россияне

В числе военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались мирные россияне, которых заключали в следственные изоляторы и тюрьмы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Гражданские курские жители, мужчины, которые никакого отношения к вооруженным силам не имеют. Но за то, что они мужчины, за то, что они не встали на сторону Украины, они были помещены в следственные изоляторы и тюрьмы», — рассказала омбудсмен.

По ее словам, до сих пор не вернулись в Россию 34 жителя Курской области. Кроме того, еще 13 мирных россиян, по некоторым данным, могут содержаться на Украине вместе с пленными военнослужащими в местах лишения свободы. «Мы постоянно ищем новые пути для того, чтобы их вернуть», — заключила Москалькова.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила о смерти мирных россиян, вывезенных из Курской области и оказавшихся в украинском плену. Она уточнила, что это происходило из-за жесткого обращения и не оказанной вовремя медицинской помощи.