Мужчина надел наушники с сильным шумоподавлением и пожалел об этом

Пользователь Reddit поделился историей о том, как надел наушники с сильным шумоподавлением и пожалел о своем решении, поскольку они помешали ему услышать сработавшую пожарную сигнализацию. В комментариях пользователи отметили, что история мужчины их насмешила.

По словам автора, он часто использует наушники, чтобы не слышать лая соседской собаки, особенно во время уборки. В какой-то момент, включив музыку на полную громкость, он не заметил, что кухонное полотенце, оставленное слишком близко к включенной плите, начало тлеть. Только по запаху дыма он понял, что что-то не так, и быстро потушил полотенце в раковине.

Из-за наушников он не услышал сработавшую из-за дыма пожарную сигнализацию, однако ее услышал сосед и вызвал пожарных. В результате мужчине пришлось подробно рассказать прибывшим на место спасателям о том, что случилось. «Теперь я, покрытый мыльной водой, в розовых пушистых носках с надписью "полный бардак", объясняю пожарным, что происшествие случилось из-за полотенца», — написал он.

В комментариях участники обсуждения пошутили, что теперь он точно знает, когда не стоит использовать шумоподавляющие наушники, а некоторые похвалили качественную работу наушников и попросили посоветовать им конкретную модель устройства.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как решил подогреть суп с горохом в офисе, что привело к усилению мер безопасности в офисе. Комментаторы отметили, что история их насмешила.

