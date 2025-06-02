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23:49, 2 июня 2025Силовые структуры

На российской границе нашли тело испанского наемника из рядов ВСУ

ТАСС: На границе с Белгородской областью нашли тело испанского наемника из ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Press Service of the Ukrainian A / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали наемников из Испании в марте, когда пытались прорвать границу России на сумском направлении. В результате на границе с Белгородской областью было найдено тело иностранного наемника из рядов противника, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

Тело мужчины обнаружили во время эвакуационных мероприятий 25 мая рядом с населенным пунктом Демидовка, на нем была форма натовского образца, синяя повязка на руке и снаряжение зарубежного производства. «В ходе осмотра его личных вещей обнаружены документы о принадлежности военнослужащего к Королевству Испания», — уточнил собеседник агентства.

В мае диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ снова пыталась прорваться в Белгородскую область. Из 12 военных четверо были уничтожены, остальные получили ранения и отступили в Сумскую область.

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