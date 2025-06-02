Названа ключевая договоренность на встрече России и Украины

Политолог Суслов: Россия и Украина договорились о возвращении детей

Ключевой договоренностью на встрече России и Украине в Стамбуле стал вопрос о возвращении украинских детей домой. На это указал в комментарии «Ленте.ру» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По мнению эксперта, этот вопрос активно использовался для демонизации России и распространения лжи о российском руководстве. Так, например, именно он стал основой для решения Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест Владимира Путина.

«Теперь этот миф разбивается вдребезги», — подчеркнул Дмитрий Суслов, добавив, что в будущем МУС должен будет принести России глубочайшие извинения.

Дмитрий Суслов также назвал вероятную тему нового раунда российско-украинских переговоров. По его словам, на нем также будут обсуждаться различные гуманитарные вопросы.