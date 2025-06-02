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20:31, 2 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названа ключевая договоренность на встрече России и Украины

Политолог Суслов: Россия и Украина договорились о возвращении детей
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Ключевой договоренностью на встрече России и Украине в Стамбуле стал вопрос о возвращении украинских детей домой. На это указал в комментарии «Ленте.ру» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По мнению эксперта, этот вопрос активно использовался для демонизации России и распространения лжи о российском руководстве. Так, например, именно он стал основой для решения Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест Владимира Путина.

«Теперь этот миф разбивается вдребезги», — подчеркнул Дмитрий Суслов, добавив, что в будущем МУС должен будет принести России глубочайшие извинения.

Дмитрий Суслов также назвал вероятную тему нового раунда российско-украинских переговоров. По его словам, на нем также будут обсуждаться различные гуманитарные вопросы.

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