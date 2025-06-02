Названа тема нового раунда переговоров России и Украины

Политолог Суслов: Новую встречу России и Украины посвятят гуманитарным вопросам

Новый раунд переговоров России и Украины посвятят решению гуманитарных вопросов. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«По итогам нынешней встречи состоится следующий раунд. На нем мы тоже договоримся о очередных гуманитарных вопросах», — назвал он тему новой встречи.

Кроме того, стороны обменяются мнениями по поводу меморандумов, которые Россия и Украина представили на встрече 2 июня. Москва и Киев понимают, что по фундаментальным вопросам у них существуют серьезные противоречия, однако это не помешает им обсуждать такие проблемы, как обмены военнопленными и ранеными, заключил эксперт.

Ранее политолог Алексей Наумов признал, что импульс на российско-украинских переговорах сейчас исчерпан. По его словам, новая встреча пройдет после изменения расклада на поле боя.