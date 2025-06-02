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14:26, 2 июня 2025Забота о себе

Названа наиболее уязвимая перед раком кожи часть лица

Дерматолог Перк назвал уши наиболее уязвимой перед раком кожи частью лица
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Американский врач-дерматолог Майкл Перк назвал уши частью лица, наиболее уязвимой перед раком кожи. Его слова приводит издание Daily Mail.

Перк со ссылкой на свой профессиональный опыт рассказал, что ему регулярно приходится «вырезать большие куски кожи» с ушей из-за того, что эту зону попросту забывают защищать от ультрафиолетовых лучей.

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Также врач обратил внимание на то, что многие люди склонны недооценивать опасность онкологических заболеваний кожи. «Но позвольте мне кое-что прояснить. Меланома, если ее не обнаружить на ранней стадии, убьет вас», — предупредил он, добавив, что этот вид рака считается одним из самых агрессивных. Не менее опасна, по словам дерматолога, и базально-клеточная карцинома, которая без своевременной диагностики и лечения также может привести к летальному исходу.

«Так что этим летом, если вы не хотите выглядеть как Винсент Ван Гог, обязательно наносите солнцезащитный крем на уши», — посоветовал Перк.

Ранее онколог Владимир Иншаков назвал главные причины преждевременного старения. В качестве одного из провокаторов он выделил ультрафиолетовые лучи.

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