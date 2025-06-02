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09:21, 2 июня 2025Ценности

Названы пять самых модных вещей лета 2025 года

Glamour: Бохо-стиль стал модным летом 2025 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Модные обозреватели назвали пять главных трендов лета 2025 года. Материал публикует Glamour.

По словам журналистов, актуальность обрели вещи в «отпускном стиле», среди которых оказались полосатые лонгсливы, светлые брюки, украшения в морской тематике, плетеные сумки и лоферы. При этом самыми модными цветами они назвали приглушенные оттенки: бежевый, сливочно-желтый, молочный и другие.

Кроме того, популярность обрел стиль «бохо»: подобная одежда, в частности, появилась в ассортименте брендов Chloe, Valentino, Fendi и Armani. К тому же трендовыми стали предметы гардероба в ретро-стилистике, особенно платья и рубашки из гинема — легкой хлопковой ткани, вертикальные и горизонтальные полосы которой образуют клетки, где фоном выступает белый цвет, а сами полосы — яркие.

В заключение читателям напомнили о тренде на классические костюмы, а также наряды, состоящие из жакетов и юбок. «Отдавайте предпочтение легким тканям. Для жаркой погоды идеально подойдет лен», — подытожили эксперты.

Ранее неожиданный предмет гардероба назвали модной заменой платьям на лето.

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