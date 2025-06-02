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19:32, 2 июня 2025Забота о себе

Некоторых россиян призвали отказаться от окрошки

Гастроэнтеролог Неронов призвал отказаться от окрошки при проблемах с желудком
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Гастроэнтеролог Владимир Неронов заявил, что окрошка, которая популярна летом среди россиян, является полезной, но в некоторых случаях данное блюдо может навредить здоровью. Его слова приводит издание РИАМО.

Как отметил Неронов, от окрошки лучше отказаться тем, у кого имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, чтобы не возникло обострение заболеваний. Однако даже здоровым людям лучше не употреблять данное блюдо холодным, поскольку низкие температуры агрессивно воздействуют на ЖКТ, добавил медик.

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Врач призвал чередовать разные виды окрошки. Дело в том, что у каждого варианта блюда имеются свои плюсы и минусы. Так, квас положительно влияет на микрофлору, но содержит много сахара, а кефир богат витаминами, но противопоказан при непереносимости лактозы, заключил Неронов.

Ранее диетолог Джоанна Аподака рассказала о ежедневных привычках, которые приводят к проблемам с кишечником. Так, по ее словам, недостаток воды чреват затруднением пищеварения и вздутием живота.

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