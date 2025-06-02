Некоторых россиян призвали отказаться от окрошки

Гастроэнтеролог Неронов призвал отказаться от окрошки при проблемах с желудком

Гастроэнтеролог Владимир Неронов заявил, что окрошка, которая популярна летом среди россиян, является полезной, но в некоторых случаях данное блюдо может навредить здоровью. Его слова приводит издание РИАМО.

Как отметил Неронов, от окрошки лучше отказаться тем, у кого имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, чтобы не возникло обострение заболеваний. Однако даже здоровым людям лучше не употреблять данное блюдо холодным, поскольку низкие температуры агрессивно воздействуют на ЖКТ, добавил медик.

Врач призвал чередовать разные виды окрошки. Дело в том, что у каждого варианта блюда имеются свои плюсы и минусы. Так, квас положительно влияет на микрофлору, но содержит много сахара, а кефир богат витаминами, но противопоказан при непереносимости лактозы, заключил Неронов.

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