Немец переехал в Россию и научился радоваться простым вещам

Переехавший в РФ механик из Штутгарта Бауэр: Душевность и забота на каждом шагу

Немецкий механик Клаус Бауэр из Штутгарта поделился историей о том, как переехал в Россию к возлюбленной, с которой он познакомился по переписке. История 67-летнего иностранца доступна в блоге «Discoverus | Путешествия с душой!» в «Дзен».

Мужчина признался, что его новая 59-летняя знакомая запомнилась ему благодаря невероятному чувству юмора, из-за чего он решился на поездку в Россию, и первым, что его здесь поразило, были люди.

«Я ожидал холодности, формальности. А оказалось — душевность и забота на каждом шагу. Соседи Натальи принесли пироги, местный электрик помог повесить полки, а в аптеке мне на пальцах объясняли, как пить таблетки от давления», — поделился он.

Кроме того, он выделил российские рынки, где товар можно попробовать, медпомощь с человеческим отношением, уважение к пенсионному возрасту и гостеприимство, с которым он постоянно сталкивается.

Несмотря на то что здесь зимой оказалось гораздо холоднее, чем на родине, иностранец понял, что счастье — не в комфорте, а в близости. «Не в четких графиках, а в умении проживать день. Я научился не торопиться, не планировать все до минуты. Я научился снова смеяться, дышать полной грудью, радоваться простым вещам», — подытожил он.

Ранее гражданин Италии переехал в Россию вслед за своей возлюбленной — уроженкой Донбасса, и удивился местному менталитету.