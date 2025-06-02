Пассажир поезда рассказал о помощи раненым в первые минуты после ЧП под Брянском

РЕН ТВ: Пассажир поезда Никита рассказал о помощи раненым после ЧП под Брянском

Пассажир поезда, на который рухнул мост в Брянской области, рассказал о помощи раненым в первые минуты после ЧП. Его слова приводит РЕН ТВ.

«Мужчине одному ногу пробило, я ему организовал первую медицинскую помощь. Там сотрудник полиции принес медикаменты, я ему перебинтовал», — поведал Никита.

Он также сообщил, что увидел семилетнего мальчика, которому сломало руку. Рядом с ним находилась женщина, просившая позвать медиков, что и сделал пассажир поезда. «Врачей позвали. Ребенку сделали укол, успокоили его», — добавил он.

Ранее жена машиниста поезда «Климов-Москва» Павла Мишина рассказала о его героическом поступке. Она заявила, что благодаря быстрой реакции машинисту удалось спасти десятки жизней.