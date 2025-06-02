Пожар на мусорном полигоне в российском регионе попал на видео

В Верхней Пышме загорелся мусорный полигон на площади 600 квадратных метров

В Верхней Пышме Свердловской области загорелся мусорный полигон на площади 600 квадратных метров. Пожар в российском регионе попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном ролике видно, как огромным столбом дыма заволокло небо.

Местные жители рассказали, что в районе давно стоит запах тухлого вещества, а из-за гари стало хуже. Пожарные заверили, что угрозы распространения пламени нет.

Как пишет портал E1.ru, к месту происшествия были направлены девять огнеборцев и три единицы техники.

Ранее жители Москвы и Подмосковья сообщили о мощном пожаре неподалеку от Красногорска. Возгорание произошло на предприятии по производству резиновой обуви.

Сведений о пострадавших и значительных разрушениях не поступало.