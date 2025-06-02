Предсказана продолжительность накрывшей Землю магнитной бури

Ученый Эйсмонт: Накрывшая Землю магнитная буря продлится менее суток

Магнитная буря, которая накрыла Землю 2 июня, продлится менее суток. Такой прогноз продолжительности явления дал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, его слова передает News.ru.

«Если оценивать, сколько может продлиться магнитная буря, которая накрыла Землю 2 июня, то здесь все довольно просто. Не больше суток, может быть, даже меньше», — заявил ученый.

Эйсмонт добавил, что данные о чрезвычайной интенсивности этой магнитной бури могут быть слегка преувеличены — вряд ли она самая мощная, просто достаточно сильная.

Предыдущая магнитная буря, которая обрушилась на Землю в четверг, 28 мая, продолжалась больше суток. Однако явление не было сильным, подчеркнули метеорологи, и прогнозировались дальнейшие возмущения магнитосферы Земли.