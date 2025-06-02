Премьер-министр Индии не получил приглашение на саммит G7 по одной причине

India Today: Моди может пропустить саммит G7 из-за конфликта с Канадой

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за шесть лет может пропустить саммит «Большой семерки» (G7) из-за напряженности в отношениях с Канадой. Об этом сообщил телеканал India Today.

Уточняется, что Индия официально не входит в состав «Большой семерки», но в последние годы руководство страны приглашали принять участие в мероприятии в качестве гостя. В этом году саммит состоится в канадском курортном районе Кананаскис с 15 по 17 июня.

По данным источника, Нью-Дели пока не получил приглашения от Канады. При этом отмечается, что участие Моди и без приглашения стоит под вопросом из-за конфликта с Оттавой в сентябре 2023 года. Тогда экс-премьер Канады Джастин Трюдо обвинил индийское руководство в причастности к нападению на одного из лидеров сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара, который выступал за создание в индийском штате Пенджаб независимого сикхского государства Халистан.

Ранее Канада приняла решение выслать шесть индийских дипломатов, включая верховного комиссара Индии в стране Санджая Кумара Верму. По информации канадского правительства, они собирали разведывательные данные о сикхских сепаратистах, которые затем стали объектом насилия.