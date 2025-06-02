Работники железной дороги поделились ситуацией накануне подрыва моста под Брянском

Следователи опросили рабочих, занимавшихся настройкой ж/д полотна под Брянском

Следователи опросили рабочих, занимавшихся настройкой железнодорожного полотна в Брянской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, с 26 по 30 мая на железной дороге в районе деревни Пильшино Выгоничского района шел ремонт. Никаких подозрительных людей и предметов работники не заметили.

Кроме того, специалисты последний раз обследовали мост 30 мая — за день до трагедии. Они не нашли никаких посторонних предметов. Следовательно, установить самодельное взрывное устройство могли только 31 мая, а ночью взрывчатка сдетонировала и обвалила мост.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Семь человек не выжили, еще 104 пострадали. В регионе был объявлен трехдневный траур.