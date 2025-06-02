Ракетную опасность объявили в российском регионе после окончания переговоров в Стамбуле

В Курской области объявили ракетную опасность после окончания переговоров

Ракетную опасность объявили в Курской области после окончания переговоров в Стамбуле. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Тем гражданам, которые во время тревоги оказались дома, посоветовали укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Находящихся на улице жителей попросили зайти в ближайшее укрытие или здание.

Каких-либо других подробностей в оперштабе не сообщили.

Второй раунд российско-украинских переговоров прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня. Встреча длилась чуть более часа, переговоры шли на русском языке. В ходе заседания делегации обсудили обмены пленными.