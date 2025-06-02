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22:31, 2 июня 2025Бывший СССР

Россия заявила о риске срыва переговоров с Украиной

«Страна.ua»: Россия в Стамбуле заявила о риске срыва любых переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

В Стамбуле Россия заявила, что «существует риск срыва любых переговоров» с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на члена делегации Украины.

По его словам, Москва заявила, что переговоры могут сорваться, если Киев еще раз устроит что-то вроде атаки на аэродромы.

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Он продлился больше часа. В МИД Турции итоги двусторонней встречи оценили фразой «прошли не негативно».

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак после переговоров в Стамбуле призвал ввести новые санкции против России, поскольку Москва якобы не хочет добиваться мира.

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