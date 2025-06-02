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10:34, 2 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали скрытые причины разрушения зубов

Стоматолог Цыбина: Искривление позвоночника может вызвать разрушение зубов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Даже при тщательном уходе зубы могут разрушаться, предупредила стоматолог «Скандинавского Центра Здоровья» Екатерина Цыбина. О том, какие скрытые причины подрывают здоровье зубов, она рассказала россияна в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Цыбиной, состояние зубов могут ухудшить гормональные изменения во время беременности, полового созревания и климакса, которые изменяют состав слюны и делающие эмаль более уязвимой. Кроме того, нарушения обмена веществ и дефицит микроэлементов делают эмаль менее прочной, а эндокринные заболевания ухудшают усвоение минералов.

Также врач предупредила, что разрушение зубов могут вызвать искривление позвоночника и нарушения прикуса. Она объяснила, что эти проблемы могут приводить к неравномерному распределению нагрузки на зубы, что вызывает истирание эмали и повышает чувствительность зубов.

Слюна играет важную роль в защите зубов. Она нейтрализует кислоты, восстанавливает минералы эмали и удаляет бактерии. Недостаточная выработка слюны, связанная с хроническим стрессом, приемом некоторых лекарств или обезвоживанием, увеличивает риск кариеса

Екатерина Цыбинастоматолог

Цыбина добавила, что на состоянии зубов может негативно сказаться и офисная работа: если человек постоянно находится в помещении с сухим воздухом и часто пьет кофе, у него могут ухудшаться защитные свойства слюны, а значит, вырастать риск проблем с зубами.

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Наконец, как отметила стоматолог, значительную роль играют наследственные особенности. «У некоторых людей эмаль от природы менее устойчива к кислотам или отличается повышенной пористостью, что делает их более уязвимыми перед кариесом, даже при тщательном уходе», — заявила она.

Ранее стоматолог-ортодонт Мария Балакирева предупредила об опасности наращивания зубов гель-лаком. По ее словам, соблазнившиеся дешевизной такого эксперимента люди могут остаться без зуба.

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