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14:51, 2 июня 2025Экономика

Россиянам назвали срок открытия купального сезона на Черном море

Синоптик Вильфанд: Черное море станет комфортным для купания в середине июня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Anvar Galeev / Globallookpress.com

Температура воды в Черном море станет комфортной для купания в середине июня. Такой срок открытия купального сезона назвал россиянам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, температура водоема сейчас постепенно повышается. «По расчетам, температура воды в Черном море достигнет комфортных для купания [плюс] 22 градусов к середине июня», — уточнил Вильфанд.

Метеоролог рассказал, что сейчас в Туапсе температура воды держится на отметке в плюс 17 градусов, в Анапе, Сочи и Евпатории — плюс 18 градусов. На Азовском море уже можно открывать купальный сезон — там вода прогрелась до плюс 21 градуса, заключил Вильфанд.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы о возвращении жары. Высокие температуры снова придут в столицу в выходные, 7 и 8 июня.

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