Россиянка заметила на шоссе идущего одного пятилетнего ребенка

Жительница Ленобласти заметила на шоссе идущего одного пятилетнего ребенка

Жительница Ленинградской области заметила на улице пятилетнего ребенка, идущего в одиночестве, без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Все произошло в поселке Большая Ижора 31 мая. В дежурную часть обратилась женщина, которая поведала, что около девяти вечера заметила у дома 32 по Приморскому шоссе мальчика, который был на улице без семьи.

К месту были направлены сотрудники полиции. Выяснилось, что 33-летняя мать взяла с собой сына на прогулку и напилась.

Оперативники передали ребенка 64-летней бабушке. Мать дошкольника привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее стало известно, что жительница петербургского Колпино оставила коляску с восьмимесячной дочерью возле двери соседей ради пива.