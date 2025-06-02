Российский школьник поймал гигантскую рыбу

В Башкирии школьник поймал гигантского сома

В Башкирии местный школьник поймал гигантского сома. Об этом сообщает газета «Республика Башкортостан».

Мальчик рыбачил на реке Сакмары, он запечатлел свой улов и поделился роликом в соцсетях. На кадрах он держит огромную рыбу, которую впоследствии отпустил на волю.

Ранее сообщалось, что в Магадане рыбаки вытащили загадочное существо из камбалы, которую поймали в Охотском море. «Ихтиолог с кафедры одного из столичных вузов в беседе с нами признался, что никогда не встречал подобного», — отметили журналисты.

