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15:57, 2 июня 2025Моя страна

Российский школьник поймал гигантскую рыбу

В Башкирии школьник поймал гигантского сома
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: видео группы «Моя Уфа | Новости Уфы и Башкирии» во «ВКонтакте»

В Башкирии местный школьник поймал гигантского сома. Об этом сообщает газета «Республика Башкортостан».

Мальчик рыбачил на реке Сакмары, он запечатлел свой улов и поделился роликом в соцсетях. На кадрах он держит огромную рыбу, которую впоследствии отпустил на волю.

Ранее сообщалось, что в Магадане рыбаки вытащили загадочное существо из камбалы, которую поймали в Охотском море. «Ихтиолог с кафедры одного из столичных вузов в беседе с нами признался, что никогда не встречал подобного», — отметили журналисты.

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