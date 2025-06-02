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01:16, 2 июня 2025Мир

В США оценили шансы Украины стать членом Евросоюза

Экономист Сакс: Украина вряд ли когда-нибудь будет принята в Евросоюз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина вряд ли когда-нибудь будет принята в Европейский союз (ЕС), поскольку столкнется с большим сопротивлением со стороны действующих членов сообщества. Об этом в беседе с ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

По его словам, долгое время идея вступления Украины в ЕС была объединяющим лозунгом для Европы. Однако, отметил эксперт, в странах Восточной Европы это вызвало серьезное сопротивление из-за того, что Украина может конкурировать с их фермерами и в других отраслях.

Сакс добавил, что то же самое касается Молдовы, а также других стран бывшего Советского Союза и Западных Балкан. Он заключил, что в Европе много разногласий, а ЕС «загнал себя в тупик».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС может привести к финансовой трагедии и экономическому краху Европы.

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