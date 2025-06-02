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09:07, 2 июня 2025Экономика

Состояние богатейших россиян выросло

Bloomberg: Состояние богатейших россиян выросло более чем на 22,5 млрд долларов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Общее состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 22,5 миллиарда долларов. Речь идет о бизнесменах, которые входят в рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI). Он рассчитывается, в том числе, исходя из стоимости акций компаний. Всего в BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, 22 из них — россияне.

Больше всех с начала года заработал владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние по оценкам Bloomberg составляет 31,7 миллиарда долларов (плюс 3,82 миллиарда). На 3,7 миллиарда долларов стал богаче акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов, теперь его капитал составляет 16,9 миллиарда долларов. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с начала года увеличил состояние на 561 миллион долларов, до 25,9 миллиарда.

А у бенефициара компании НЛМК Владимира Лисина, состояние сократилось на 1,62 миллиарда — до 24,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что на фоне возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом и возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном самым разбогатевшим участником списка из РФ оказался Алишер Усманов.

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