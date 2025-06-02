Стал известен срок отправки «Союза-5» на Байконур

Парламентарий Лукин: Первая ракета «Союз-5» отправится на Байконур в октябре

Первый образец перспективной среднетяжелой ракеты «Союз-5» для тестового пуска планируется доставить на космодром Байконур в октябре. Об этом порталу informburo.kz стало известно от председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Андрея Лукина.

«Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец 2025 года», — сказал парламентарий.

Лукин напомнил, что проект «Байтерек», в рамках которого предполагается запуск ракет «Союз-5», должен стать «основой для перехода от модели аренды к партнерству». «Официально Казахстан ответственен за наземную инфраструктуру, Россия – за саму ракету. Проект призван заменить устаревшие системы, работающие на токсичном гептиле, и дать старт новой фазе эксплуатации Байконура», — заметил парламентарий.

Лукин отметил, что, согласно имеющимся планам, «Союз-5» («Сункар») должен конкурировать с китайскими носителя среднего класса и американской ракетой Falcon 9.

В мае ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации сообщил, что для испытаний новой ракеты «Союз-5» и космического комплекса «Байтерек» создадут российско-казахстанскую комиссию.