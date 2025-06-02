Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:26, 2 июня 2025Наука и техника

Стал известен срок отправки «Союза-5» на Байконур

Парламентарий Лукин: Первая ракета «Союз-5» отправится на Байконур в октябре
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Первый образец перспективной среднетяжелой ракеты «Союз-5» для тестового пуска планируется доставить на космодром Байконур в октябре. Об этом порталу informburo.kz стало известно от председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Андрея Лукина.

«Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец 2025 года», — сказал парламентарий.

Лукин напомнил, что проект «Байтерек», в рамках которого предполагается запуск ракет «Союз-5», должен стать «основой для перехода от модели аренды к партнерству». «Официально Казахстан ответственен за наземную инфраструктуру, Россия – за саму ракету. Проект призван заменить устаревшие системы, работающие на токсичном гептиле, и дать старт новой фазе эксплуатации Байконура», — заметил парламентарий.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Лукин отметил, что, согласно имеющимся планам, «Союз-5» («Сункар») должен конкурировать с китайскими носителя среднего класса и американской ракетой Falcon 9.

В мае ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации сообщил, что для испытаний новой ракеты «Союз-5» и космического комплекса «Байтерек» создадут российско-казахстанскую комиссию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Водители фур с дронами, атаковавшими российские аэродромы, дали показания. Что они рассказали?

    Украинская делегация встретилась в Стамбуле с европейскими чиновниками

    Врач предупредила об ускоряющих старение продуктах

    Цискаридзе назвал фильм с Юрой Борисовым бездарным и пошлым

    В Госдуме поддержали создание дружин для защиты традиционных ценностей

    Названы тормозящие обмен веществ ежедневные привычки

    Анна Семенович похвасталась фигурой в купальнике с глубоким декольте

    Связанный с разведкой британский наемник получил срок в России

    Раскрыты цели новых ударов российской авиации и БПЛА по объектам Украины

    Назван новый посол России в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости