Стало известно число взятых в мае армией России населенных пунктов

Марочко: ВС РФ в мае взяли 17 поселений в ДНР, Сумской и Харьковской областях

Российские военные в мае взяли 17 поселений в Донецкой народной республике (ДНР), Сумской и Харьковской областях. Такое число назвал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в Telegram.

«Всего [армией России] из-под оккупации освобождено 17 населенных пунктов, это на пять больше по сравнению с апрелем», — отметил Марочко.

Он уточнил, что в боях за населенные пункты участвовали подразделения группировок войск «Север», «Запад» и «Юг» Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее украинские власти оценили ситуацию в Сумской области на фоне продвижения российских войск. Они охарактеризовали ее как сложную.