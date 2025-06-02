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13:19, 2 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о готовности Киева к большим шагам для достижения мира

AFP: Украина готова к большим шагам для прогресса в достижении мира с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Украина готова к большим шагам для прогресса в достижении мира с Россией. Об этом рассказал источник в украинской делегации на переговорах в Стамбуле, передает Hurriyet со ссылкой на сообщение Agence France-Presse (AFP).

«Источник в украинской делегации заявил, что киевское руководство готово сделать "большие шаги к миру"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона также призвала российскую переговорную группу воздержаться от ультиматумов на переговорах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл темы, которые украинская делегация планирует поднять на переговорах. По его словам, в первую очередь речь пойдет о прекращении огня.

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