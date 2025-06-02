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12:58, 2 июня 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл темы переговоров России и Украины в Стамбуле

Зеленский: Киев на переговорах с Москвой в Стамбуле поднимет вопросы перемирия
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинская делегация на переговорах с представителями России в Стамбуле поднимет вопросы перемирия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Для нас очень важно безусловное прекращение огня, а также гуманитарные вопросы по возвращению детей. И сделать все для других заключенных, гражданских заключенных и журналистов», — подчеркнул политик.

Днем 2 июня представители Москвы прибыли на второй раунд переговоров в Стамбуле. Сообщалось, что к месту встречи также приехали делегаты со стороны Киева.

Украинская делегация перед переговорами с Россией встретилась с европейскими чиновниками в Стамбуле. В их числе были представители Германии, Италии и Великобритании.

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