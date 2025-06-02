Стало известно о попытках прорыва ВСУ в Курскую область перед переговорами в Стамбуле

ВСУ пытались прорваться в Курскую область перед переговорами в Стамбуле

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в преддверии переговоров в Стамбуле несколько раз пытались прорваться в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По его информации, ВСУ предприняли попытку прорыва на теткинском и глушковском направлениях. В провокациях участвовали несколько десятков украинских военных, все попытки прорыва противника удалось отразить, пресечения госграницы не было допущено.

Две штурмовые группы, как уточняется, пытались прорваться в сторону курского населенного пункта Новый Путь. Сделать этого не дала российская авиация, которая нанесла прицельное поражение по пункту управления беспилотниками, который должен был оказывать поддержку диверсантам.

«Оставшись без поддержки беспилотной авиации, вражеские штурмовые группы 425 ошп (отдельного штурмового полка — прим. "Ленты.ру") были брошены на убой в направлении позиций наших войск. В результате комплексного огневого поражения большая часть живой силы противника уничтожена, остальные бежали в Павловку, где укрылись в подвалах полуразрушенных зданий», — говорится в сообщении.

Попытка прорыва, помимо этого, была предпринята в направлении Теткино из Рыжевки Сумской области. Большая часть украинских военных в результате была уничтожена, оставшаяся часть бежала на территорию Украины.

Второй раунд переговоров Москвы и Киева пройдет 2 июня в Турции. Стороны встретятся во дворце Чираган в Стамбуле. Обе делегации уже прибыли в Турцию. Ночью перед переговорами Украина выпустила по России 162 беспилотника.