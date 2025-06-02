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08:38, 2 июня 2025Россия

Стало известно о попытках прорыва ВСУ в Курскую область перед переговорами в Стамбуле

ВСУ пытались прорваться в Курскую область перед переговорами в Стамбуле
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в преддверии переговоров в Стамбуле несколько раз пытались прорваться в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По его информации, ВСУ предприняли попытку прорыва на теткинском и глушковском направлениях. В провокациях участвовали несколько десятков украинских военных, все попытки прорыва противника удалось отразить, пресечения госграницы не было допущено.

Две штурмовые группы, как уточняется, пытались прорваться в сторону курского населенного пункта Новый Путь. Сделать этого не дала российская авиация, которая нанесла прицельное поражение по пункту управления беспилотниками, который должен был оказывать поддержку диверсантам.

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«Оставшись без поддержки беспилотной авиации, вражеские штурмовые группы 425 ошп (отдельного штурмового полка — прим. "Ленты.ру") были брошены на убой в направлении позиций наших войск. В результате комплексного огневого поражения большая часть живой силы противника уничтожена, остальные бежали в Павловку, где укрылись в подвалах полуразрушенных зданий», — говорится в сообщении.

Попытка прорыва, помимо этого, была предпринята в направлении Теткино из Рыжевки Сумской области. Большая часть украинских военных в результате была уничтожена, оставшаяся часть бежала на территорию Украины.

Второй раунд переговоров Москвы и Киева пройдет 2 июня в Турции. Стороны встретятся во дворце Чираган в Стамбуле. Обе делегации уже прибыли в Турцию. Ночью перед переговорами Украина выпустила по России 162 беспилотника.

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